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تعرف على عقوبة عاطلين وراء سرقة "توك توك" بالإكراه فى حلوان

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:00 ص
تعرف على عقوبة عاطلين وراء سرقة "توك توك" بالإكراه فى حلوان سرقه - ارشيفية
كتب سليم على

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ألقت مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين لسرقتهما "توك توك" بالإكراه من سائقه وتم إعادة المركبة المستولى عليها، وحرر محضر بالواقعة.

واستغاث سائق توك توك بقوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة التبين، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وقرر بأنه حال سيره بمنطقة كفر العلو دائرة قسم شرطة حلوان مستقلاً مركبة "التوك توك" قيادته (ملك والده) استوقفه شخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية) بدعوى توصيلهما لإحدى المناطق دائرة القسم، وفور وصولهم استوليا منه على مركبة "التوك توك" قيادته كرهاً عنه تحت تهديد سلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزة أحدهما ولاذا بالفرار.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

يقول محمد الحدق المحامى، أن المتهمين فى تلك الواقعة ارتكبا جناية السرقة بالإكراه، لافتا إلى أن عقوبتها تختلف عن السرقة دون حدوث ضرر جسدى للمجنى عليه، لافتا إلى أن حيازة المتهم سلاح أبيض وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه والحصول على ممتلكاته عنوة يعد واقعة سرقة بالإكراه ويعاقب على قانون العقوبات المادة 314 بالسجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

وأشار الحدق، إلى أنه يحق للقاضى أن يخفف العقوبة كما ورد فى المادة 17 من قانون العقوبات درجتين تقاضى أى بدلا من 15 سنة إلى 10 سنوات أو 3 سنوات حسب وجهة نظر القاضى.

 

 


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