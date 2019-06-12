تعرف على أبرز 12 معلومة عن فرع جامعة بنها بالعبور والجامعة الأهلية

القليوبية - إبراهيم سالم

تسعي جامعة بنها على ملاحقة التطور التكنولوجي وتحسين ترتيبها بين باقي الجامعات المصرية والعربية بل والعالمية، إلى جانب العمل على تحسين ترتيبها بين باقى الجامعات فى مجال البحث العلمى، ويظهر هذا جليا من خلال عمل الجامعة وقيادتها على الانتهاء سريعا من فرع الجامعة بمدينة العبور، والذى يتم على أحدث طراز عالمى، ودخولها الخدمة العام الدراسى المقبل، والعمل بنظام البرامج.

وفيما يلى أبرز 10 معلومات عن فرع الجامعة بالعبور:

1- تم تخصيص أرض بمدينة العبور عام 2008 بقرار جمهورى على مساحة 92 فدان.

2- فى منتصف فبراير للعام الجارى تم عقد اجتماع مجلس عمداء كليات الجامعة ومستشارى رئيس الجامعة بفرع العبور لاطلاعهم ما تم استكماله

3- تم الانتهاء من انشاء مبنى إداري تعليمى، والانتهاء من إنشاء سور بطول 2800 متر، ويضم 8 بوابات يحيط بكامل أرض الجامعة.

4- كما تم تفعيل دور لجنة المنشآت الجامعية وإنشاء لجنة أكاديمية لدراسة البدء فى عدد من البرامج الدولية.

5- خلال سبتمبر المقبل سيتم نقل مجموعة من البرامج من كليات الهندسة والزراعة والطب البيطرى والتجارة، لفرع الجامعة بالعبور.

6- يستوعب فرع الجامعة العام الدراسى المقبل ما بين 500 إلى 600 طالب وطالبة.

7- كما تم استكمال أعمال التجهيزات الخارجية والكهرباء وكل أعمال البنية التحتية.

8- يتم العمل حاليا على الانتهاء من الإعدادات النهائية لعمل شبكة واى فاى لفرع الجامعة بالعبور أو فايبر للإنترنت،.

9- تقوم حاليا كلية الزراعة بجامعة بنها بعملية التشجير بفرع الجامعة بالعبور.

10- تعد الملف الخاص بها لإنشاء جامعة أهلية تكون تحت مسمى "جامعة العبور الأهلية" التابعة لجامعة بنهاز

11- ستضم الجامعة الأهلية كليات الهندسة التي تضم 7 برامج، وكلية الفنون والتصميم، وكلية إدارة الأعمال، وبعض البرامج الخاصة بالنانو تكنولوجى.

12- الجامعة الأهلية المزمع انشاؤها ستكون مملوكة بالكامل لجامعة بنها الحكومية وغير هادفة للربح.