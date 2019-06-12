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تعرف ايه عن العصب الثلاثى التوائم..تعرف على وظائفه

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:00 ص
تعرف ايه عن العصب الثلاثى التوائم..تعرف على وظائفه المخ
كتبت هند عادل

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يوجد بجسم الإنسان 12 من الأعصاب القحفية وهي المسئولة عن الإمداد العصبي للمخ وأربعة من الحواس الخمسة وتنقل نوعين من المعلومات، الحسية مثل الروائح والمشاهد والأذواق واللمس والأصوات للمخ،والمعلومات الحركية مثل نشاط العضلات والغدد،حسبما ذكر موقع"healthline".

وظيفة العصب الثلاثى التوائم

 

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العصب الثلاثي التوائم هو أحد الأعصاب القحفية التي لها وظيفة حسية وحركية وتتمثل مهمتها الرئيسية في نقل المعلومات الحسية إلى الجلد والجيوب الأنفية والأغشية المخاطية في الوجه كما أنه ىحفز الحركة في عضلات الفك.

العصب مثلث التوائم له ثلاثة أقسام مختلفة كل قسم لديه وظيفة وهى:
 

قسم العيون
 

ينقل المعلومات الحسية من:

فروة الرأس

الجبين

الأجزاء العليا من الجيوب الأنفية

الجفن العلوي والأغشية المخاطية

قرنية العين

جسر الانف

قسم الفك العلوي
 

القسم الفكي ينقل المعلومات الحسية من:

الجفن السفلي والأغشية المخاطية المرتبطة بها

الجزء الأوسط من الجيوب الأنفية

تجويف الأنف والجزء الأوسط من الأنف

الخدين

الشفة العليا

بعض أسنان الفك العلوي والأغشية المخاطية المرتبطة بها

سقف الفم

الفك السفلي

القسم الفك السفلي
 

هو الجزء الوحيد من العصب الثلاثي التوائم الذي له وظائف حسية وحركية.

ينقل المعلومات الحسية من:

الجزء الخارجي من الأذن

الجزء السفلي من الفم والأغشية المخاطية المرتبطة بها

الأجزاء الأمامية والمتوسطة من اللسان

أسنان الفك السفلي والأغشية المخاطية المرتبطة بها

الشفة السفلى

ذقن

كما أنه يحفز حركة العضلات في الفك وبعض العضلات داخل الأذن الداخلية.

 

 


الاعصاب

المخ

الحواس

الحواس الحسيه

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