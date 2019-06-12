سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

تطوير اختبار الجينات يحدد خطر الإصابة بالنوبات القلبية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:30 م
تطوير اختبار الجينات يحدد خطر الإصابة بالنوبات القلبية
أوتاوا في 12 يونيو/أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 كشف فريق من الباحثين الكنديين أنه من الممكن التنبؤ بمخاطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل من خلال تحليل (جينوم) الشخص بالكامل.

ويبحث تحليل ما يسمى "درجة خطر الأجنة" عن المؤشرات الرئيسية لأمراض القلب -المؤشرات الحيوية الوراثية- إلى جانب المخطط الوراثي الكامل للفرد أو الجينوم.

وأشارت أبحاث سابقة إلى أن هذا النوع من التحليل يمكن أن يحدد خطر الإصابة بالنوبات القلبية للأشخاص من أصل أوروبي مع عدم وجود تاريخ سابق للأزمة القلبية، لكن التحليل الجديد يشير إلى أن النهج يمكن أن ينجح بنفس القدر في المجتمعات الأخرى.

وقال الباحث جيويووم لتر الأستاذ في جامعة "مونتريال" في كندا: "تشبه درجة خطر الجينات الحصول على لقطة للتنوع الوراثي الكامل الموجود في الحمض النووي للفرد الواحد، ويمكن أن تتنبأ بقوة أكبر بمخاطر الإصابة بمرض ما، في خطر أعلى أو أقل لتطوير مشكلة في القلب"، مشددا على أن هناك حاجة ماسة إلى وسيلة دقيقة لتحديد مخاطر القلب.

بدوره، أكد الدكتور جاي مينتز، الذي يدير صحة القلب والأوعية الدموية في مستشفى ساندرا أطلس باس للقلب في مانهاست بنيويورك أن أول أعراض النوبة القلبية في كثير من الأحيان هي الأزمة القلبية بحد ذاتها.

وأضاف: "باستخدام أدوات مثل درجة خطر الجينات، يمكن رصد المرضى المعرضين للخطر في وقت مبكر حتى "يمكننا تطبيق مزيد من التحسن الشديد في عوامل الخطر القلبية الشخصية في سن مبكرة".

وتابع:"أرحب باستخدام هذا النوع من الأدوية الدقيقة والطب الفردي لتحديد الأطفال والمراهقين وكذلك البالغين" المعرضين لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب.

وفي التحليل الجديد، قام الباحثون بتجميع درجات مخاطر متعددة الجينات لأكثر من 3600 من مرضى القلب الكندي الفرنسي، ثم قارنوا هذه النتائج بالنتائج التي توصل إليها حوالي 7400 شخص ممن كانوا يعانون من أمراض القلب.

وأشارت النتائج إلى المخاطر متعددة الجينات مفيدة بشكل تنبؤي للكنديين الفرنسيين بقدر ما كانت مفيدة للناس من خلفيات وراثية أخرى ، مع القدرة على تحديد دقيق لحوالي 6 إلى 7% من الذين تم اختبارهم على أنهم معرضون لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب.

 


امراض القلب

النوبات القلبية

اعراض النوبات القلبية

الجينات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

صور.. آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

صور.. آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة