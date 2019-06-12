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تشابك بالأيدى بين طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحانات بلجنة 15 بالشرقية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:36 ص
تشابك بالأيدى بين طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحانات بلجنة 15 بالشرقية لجنة امتحانات - أرشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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استدعى رئيس لجنة رقم 15 بمدرسة الزهراء الإعدادية بمدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية، الأمن بعد تشابك بعض الطلاب بالأيدى ولم يستطيع السيطرة عليهم

وأكد شاهد عيان إن الخلاف بدأ بين الطالبين عمر محمد عبد العزيز الشعراوى، شادى محمد عبد النبى محمد بربر، وتطور للتشابك بالأيدى وحضر رئيس اللجنة ولم يستطيع السيطرة عليهم فاستدعى أفراد الأمن والضابط المسئول عن تأمين اللجنة وتم السيطرة عليهم والتنبيه عليهم بالإلتزام لاستكمال امتحان مادة اللغة الإنجليزية وبعد الانتهاء من أدائهم امتحان المادة سيتم التحقيق معهم والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.

من جانبه حرر رئيس اللجنة محضر بالواقعة تمهيدا لتحرير محضر بمركز شرطة أبو كبير والعرض على النيابة العامة عقب إنتهائهم من الامتحانات

 


الشرقيه

مشاجرة الطلاب بلجنة الامتحان

لجنة مدسة الزهراء الاعدادية

تشابك الطلاب بالإيدى

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