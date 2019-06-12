تراجع بورصة دبى بنسبة 0.44% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.44% خاسراً 11.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2663.55 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 193.3 مليون سهم محققة ما قيمته 231.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 3096 صفقة لـ34 سهما، وارتفعت 5 أسهم، فيما انخفض 24 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.09%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.53%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.27%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.22%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.05%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 6.52%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 2.55%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.77%، ثم مصرف السلام السودان بنسبة 5.31%.