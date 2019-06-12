تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات وسط مبيعات عربية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، ومالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 14154 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 2119 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 17454 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 606 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1546 نقطة.