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تداول 35 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:43 م
تداول 35 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي" أن إجمالى حركة السفن اليوم الأربعاء 35 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات، وغادر الميناء 8 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 5 يفن حاويات وبضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات .

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من والى الميناء.

 


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موانى بورسعيد

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