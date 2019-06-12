تداول 20 سفينة و352 شاحنة بضائع و105 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السويس - السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر،إجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة 20 سفينة، وتم تداول 352 شاحنة بضائع، و105 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 213 شاحنة و83 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 139 شاحنة بضائع و22 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون أكسبريس، بينما تغادر السفينتين أمانة والحرية، فيما استقبل الميناء بالأمس، السفينتين أمانة والنوى أكسبريس، كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وسينا، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا، ومغادرة السفينتين ايلة وسينا.