تحقيقات تكشف: لص هواتف المواطنين فى مصر القديمة استخدم أسلوب المغافلة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات مصر القديمة، أن المتهم بسرقة هواتف محمولة من المواطنين بدائرة القسم، استخدم أسلوب "المغافلة" فى تنفيذ جرائمه.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة مصر القديمة، معلومات تفيد قيام عاطل 38 سنة مقيم بدائرة القسم، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة بأماكن تردده، وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وقيامه بارتكاب 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده تم ضبط كافة المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.