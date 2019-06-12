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تحرير 432 مخالفة مرورية وفحص 32 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:45 ص
تحرير 432 مخالفة مرورية وفحص 32 شخصا جنائيا فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات

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شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، والمقدم تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير الحركة المرورية، أسفرت عن تحرير 432 مخالفة مرورية متنوعة .

كما نفذت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، والتى أسفرت عن فحص 9 مزارع دائرة مركز السادات، وفحص 32 شخصا وتبين وجود 4 عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

 


المنوفية

حملة مرورية

تحرير مخالفات مرورية

فحص مزارع

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