تحرير 18 محضر لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية ببنى سويف

حررت حملة من مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ببنى سويف، 18محضرا لمنشأت صحية خالفت الاشتراطات الصحية، كما تم اغلاق مطبخ لتجهيز الكشري لإدارته بدون ترخيص ومخالفته الشروط الصحية والبيئية .
وتفقدت الحملة التى نفذت اليوم الأربعاء، بإشرف الدكتور عبدالناصرحميدة وكيل الوزارة، والدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الشئون الوقائية، 16 منشأة غذائية وعثرت ببعضها على مخالفات، فحررت المحاضر اللازمة لها و اعدمت 30 كيلوجرام أغذية تالفة وغير صالحة للاستخدام الادمى .
مخالفات داخل منشآت ببنى سويف
مطبخ محل كشرى مخالف للاستراطات
منشأة مخالفة للاشتراطات
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