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تحرير 18 محضر لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية ببنى سويف

الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:59 م
تحرير 18 محضر لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية ببنى سويف جانب من المضبوطات
بنى سويف أيمن لطفى

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حررت حملة من مراقبة الأغذية بمديرية الصحة ببنى سويف، 18محضرا لمنشأت صحية خالفت الاشتراطات الصحية، كما تم اغلاق مطبخ لتجهيز الكشري لإدارته بدون ترخيص ومخالفته الشروط الصحية والبيئية .

وتفقدت الحملة التى نفذت اليوم الأربعاء، بإشرف الدكتور عبدالناصرحميدة وكيل الوزارة، والدكتورة أمنية حسن مدير إدارة الشئون الوقائية، 16 منشأة غذائية وعثرت ببعضها على  مخالفات، فحررت المحاضر اللازمة لها و اعدمت 30 كيلوجرام أغذية تالفة وغير صالحة للاستخدام الادمى .

 

مخالفات داخل منشآت ببنى سويف
مخالفات داخل منشآت ببنى سويف

 

مطبخ محل كشرى مخالف للاستراطات
مطبخ محل كشرى مخالف للاستراطات

 

منشأة مخالفة للاشتراطات
منشأة مخالفة للاشتراطات

 


صحه بنى سويف

مراقبة الاغذيه

منشآت مخالفه للاشتراطات

الشؤون الوقائي

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