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تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:12 م
تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة امن الدولة العليا، حبس عبده زيتون  15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة في  اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
 
 وجهت النيابة للمتهم في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
 
 
 
 

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