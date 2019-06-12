تجديد حبس عاطل متهم بإطلاق النار لإرهاب المواطنين وفرض السيطرة بإمبابة

كتب ــ أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية بإمبابة، لفرض السيطرة والبلطجة.

وقال المتهم "عبد الله.ب" فى التحقيقات، أن خلافات تجمعه مع آخرين بالمنطقة، دفعته لإطلاق الأعيرة النارية من بندقية خرطوش لإرهابهم.

كما أرشد المتهم عن مصدر حصوله على السلاح النارى، الذى تبين أنه غير مرخص ومطموس الأرقام، وصدر قرار من النيابة بعرضه على المعمل الجنائي لفحصه .

تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا يفيد إطلاق أحد الأشخاص الأعيرة النارية، وقيامه بأعمال بلطجة وفرض سيطرة على المواطنين.