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تجديد حبس المتهمين بإدارة مصنع غير مرخص لتصنيع الألعاب النارية 15 يوماً

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:40 م
تجديد حبس المتهمين بإدارة مصنع غير مرخص لتصنيع الألعاب النارية 15 يوماً ألعاب نارية-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس المتهمين بإدارة مخزن غير مرخص لتصنيع الألعاب النارية، فى السلام، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
 
كانت المعلومات والتحريات، أكدت قيام عاطل بالاتجار بالألعاب النارية، متخذًا من منطقة عزبة أبو حشيش بدائرة القسم، مكانًا لمزاولة تجارته غير المشروعة.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من الألعاب النارية قدرها 5000 قطعة صغيرة الحجم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وأضاف بتصنيعها داخل مخزن كائن بالعقار سكنه بدائرة قسم شرطة السلام أول بالاشتراك مع آخر عاطل 50 سنة، ومقيم بدائرة القسم، باستهداف الأخير أمكن ضبطه حال تواجده داخل المخزن المشار إليه.
 
وعثر بداخل المخزن على كمية من مادة البارود وزنت 10 كيلو جرام، كمية من مسحوق الكبريت وزنت 5 كيلو جرام، 1000 قطعة سلك "فتيل"، كمية من الأوراق تستخدم فى تصنيع الصواريخ والألعاب النارية، 54.500 ألف قطعة ألعاب نارية "مختلفة الأحجام"، وبمواجهة المتهم الثانى اعترف بحيازة المضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
 
 

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