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تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 7 قطاعات

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:16 م
تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 7 قطاعات بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.43% خاسراً 25.43 نقطة ليغلق عند مستوى 5891.94 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.63% خاسراً 41 نقطة ليغلق عند مستوى 6455.50 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.14% رابحاً 6.84 نقطة ليغلق عند مستوى 4788.06 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 175.4 مليون سهم بقيمة 35 مليون دينار كويتى عبر 7454 صفقة.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.96%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.25%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.94%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%.
 
وجاء سهم "يوباك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 16.02%، تليه بيت الطاقة بنسبة 9.84%، ثم آسيا بنسبة 8.31%، فيما تصدر سهم "عربى قابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم تمدين بنسبة 9.97%، ثم الأنظمة بنسبة 9.96%.
 

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