تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 14187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2128 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 17527 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 606 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1547 نقطة.
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