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تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:27 ص
تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 14187 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2128 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 17527 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 606 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1547 نقطة.
 

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