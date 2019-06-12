تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

كتب أحمد حمادة

شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، الأربعاء، تأخر إقلاع 5 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل، وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط فلاى 568 المتجهة إلى جدة، ورحلة الخطوط السعودية 316 المتجهة إلى المدينة، ورحلة الخطوط الألمانية لوفتهانزا 583 المتجهة إلى فرانكفورت، ورحلتي الخطوط نسما 110 المتجهة إلى حائل، 183 المتجهة إلى ينبع، تأخروا عن المواعيد المقررة لهم بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.