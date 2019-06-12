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تأجيل محاكمة 16 متهما بـتنظيم "جبهة النصرة" لـ 28 يوليو

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:16 م
تأجيل محاكمة 16 متهما بـتنظيم "جبهة النصرة" لـ 28 يوليو المستشار محمد سعيد الشربينى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل ثانى جلسات محاكمة 16 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم جبهة النصرة "، لـ 28 يوليو لتعذر حضور المتهمين.
 
وفى بداية الجلسة قد ثبت حضور أعضاء اللجنة التى أمرت المحكمة تشكيلها من من الأزهر والإفتاء والأوقاف، لفحص الكتب التى ضبطت بحوزة المتهمين.
 
وفيما ورد كتاب مساعد وزير الداخلية يفيد تعذر حضور المتهمين لتنفيذ قرار إزالة بمناطق حيوية.
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.
 
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.
 
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية تأسيس 16 متهما جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.
 
 
 
 
 
 

محاكمة المتهمين بجبهة النصرة

جبهة النصرة

تاسيس جماعة ارهابية

محكمة

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