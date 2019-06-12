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تأجيل محاكمة عصابة دولية حازت 3 مليون قرص مخدر و4 أطنان حشيش لـ18 يوليو

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:41 م
تأجيل محاكمة عصابة دولية حازت 3 مليون قرص مخدر و4 أطنان حشيش لـ18 يوليو مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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جلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، محاكمة عصابة دولية بتهمة حيازة 3 مليون قرص مخدر الكابتجون، و4 أطنان حشيش بقصد الاتجار، وحيازة أجهزة اتصالات الثريا، لجلسة 18 يوليو المقبل، لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول قيام سليمان فهد الأحمد "لبناني الجنسية"، وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد "لبنانى الجنسية"، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد "لبنانى الجنسية"، وطلال منيعي سلامه سلمي "مغربى الجنسية"، وعلي طلال منيعي سلامه سلمي "مغربى الجنسية"، وعثمان فرج حميده جبريل "مغربى الجنسية"، وهشام انهناه "مغربي الجنسية"، والدهبي العروس "مغربي الجنسية"، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار في جوهرين مخدرين الحشيش والمبفتالين داخل البلاد.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص وبغير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة لانتاج واستخراج جوهر الحشيش، والشروع فى إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين بدون ترخيص، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.

 

 


عصابة دولية

جنايات القاهرة

حيازة 3 مليون قرص كابتجون

اخبار الحوادث

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