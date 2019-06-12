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تأجيل إعادة محاكمة رئيس مشروعات مياة البحر الأحمر بتهمة الرشوة لـ7 سبتمبر

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:56 م
تأجيل إعادة محاكمة رئيس مشروعات مياة البحر الأحمر بتهمة الرشوة لـ7 سبتمبر المستشار جعفر نجم الدين رئيس محكمة جنايات القاهرة
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين اليوم، الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة أيمن سعيد سيد محمد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر لجلسة 7 سبتمبر المقبل. 

 

كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قد كشفت أن المتهم الأول (رئيس الجهاز) طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس (رئيس الشركة المنفذة) بواسطة المتهم السابع، مبلغا وقدره 630 ألف جنيه على سبيل الرشوة نظير استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الشركة المملوكة للمتهم الخامس واعتماد صرف المستحقات الناشئة عنها، وكان ذلك في غضون الفترة من عام 2011 حتى 17 ابريل 2014.

 

وتبين من التحقيقات أن المتهمين من الثانى حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين (المهندسون التنفيذيون بالجهاز) طلبوا وأخذوا رشوة تقدر بمبلغ 105 آلاف جنيه لكل منهم، وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه مبلغ 84 ألف جنيه من المتهم الخامس بواسطة المتهم السابع على سبيل الرشوة، كما أخذ المتهمان الثاني والثالث مبلغ 15 ألف جنيه لكل منهما، وطلب وأخذ المتهم الرابع لنفسه 12 ألف جنيه من المتهم السادس على سبيل الرشوة مقابل استلام أعمال إنشاء وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

 


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