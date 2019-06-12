بيان "مصرى ـ تونسى ـ جزائرى" يطالب بوقف فورى للعمليات العسكرية فى ليبيا

طالبت مصر وتونس والجزائر فى بيان مشترك، بوقف فورى للعمليات العسكرية الجارية فى ليبيا، ورفض إغراق ليبيا بالسلاحل.
وقال وزير خارجية تونس، إن دول جوار ليبيا ترفض أي حل عسكري للأزمة في ليبيا، مؤكدًا أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا.
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طالبت مصر وتونس والجزائر فى بيان مشترك، بوقف فورى للعمليات العسكرية الجارية فى ليبيا، ورفض إغراق ليبيا بالسلاحل.
وقال وزير خارجية تونس، إن دول جوار ليبيا ترفض أي حل عسكري للأزمة في ليبيا، مؤكدًا أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا.
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