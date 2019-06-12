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بلتون: زيادة مبيعات مشروع سميح ساويرس بأكتوبر يرفع القيمة العادلة لأوراسكوم

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:00 م
بلتون: زيادة مبيعات مشروع سميح ساويرس بأكتوبر يرفع القيمة العادلة لأوراسكوم رجل الأعمال سميح ساويرس
كتب هانى الحوتى

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رفع بنك الاستثمار بلتون، تقديراته للقيمة العادلة لسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر-المملوكة لرجل الأعمال سميح ساويرس- لتبلغ 14.50 جنيه للسهم بنسبة زيادة 18%، مبررًا ذلك أولا إضافة المشروع العقارى الأول للشركة فى سوق المنازل السكنية، O West، الذى يضيف 3.15 جنيه/ للسهم، ثانيا تعويم الحد الأقصى المستخدم لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه سابقًا فى تسعير الوحدات العقارية فى الجونة إلى جانب التطورات فى كافة القطاعات التشغيلية الأخرى.

 

وقال بلتون، فى تقرير بحثى، أن العلامة التجارية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، كان لها تأثيرًا إيجابيًا على الطرح المبدئى لمبيعات مشروع O West، حيث سجلت شركة أوراسكوم حجوزات مبيعات بقيمة 2,2 مليار جنيه فى أول طرح للوحدات المستقلة بمتوسط سعر بيع 22,3 ألف جنيه للمتر المربع، مضيفا أنه من المقرر أن تنعكس فى إيرادات الشركة فى النصف الأول من 2019، وذلك مقابل إجمالى مبيعات بقيمة 2,3 مليار جنيه فى 2018.

 

وأضاف بلتون، أنه بعد طرح أوراسكوم للتنمية المرحلة الأولى رسميًا (340 من إجمالى 950 وحدة) مكونة من شقق سكنية كاملة التشطيب بقيمة 1,2 مليار جنيه، رفع تقديراته للمبيعات المستهدفة فى عام 2019 إلى 6,6 مليار جنيه بنسبة نمو 188% على أساس سنوى، متوقعة نمو سنوى تراكمى على مدار 4 سنوات عند 22% خلال الفترة من 2019- 2023، بدعم من مساهمة مشروع O West بنسبة 56% فى المبيعات فى عام 2019 وبما يصل إلى 70% بين 2020- 2023.

 

وأشار بلتون، إلى أن قرار بيع أوراسكوم للتنمية مصر، الوحدات العقارية فى الجونة بتسعيرها بالدولار أو بالجنيه بناءً على سعر صرف الدولار الرسمى فى السوق فى الوقت الحالى، أدى إلى زيادة مباشرة بنسبة 22% فى أسعار الوحدات المقومة بالجنيه فى الجونة، وينعكس فى إعادة تسعير الوحدات التى سيتم الاستفادة بها فى الإيرادات حتى عام 2047، وذلك بعدما كانت الشركة قد حددت سقف لسعر صرف الدولار عند 13 جنيه بعد تعويم الجنيه فى 2016، ثم رفعت هذا السقف تدريجيا إلى 15 جنيه لرفع الإقبال على العقارات فى الجونة.

 

 أما بالنسبة لقطاع الفندقة، توقع تفوق أداء قطاع الفندقة باستمرار، مبررة ذلك بأنه مازالت هناك إمكانيات ضخمة فى فنادق الشركة فى البحر الأحمر، حيث ارتفعت معدلات الإشغال وأسعار الغرف فى طابا هايتس من أدنى مستوياتها، مع استمرار تحقيق فنادق الجونة نتائج قوية مع بلوغ إشغالات الغرف أعلى مستوياتها عند 82% فى 2018 و83% فى الربع الأول من 2019، مما حفز إضافة الشركة 100 غرفة جديدة من خلال فندق جديد تدير تشغيله شركة توماس كوك خلال الربع الرابع من 2019، لافتة إلى أن إضافة الفندق الجديد لتقييم السهم، سيضيف ذلك 15 قرش للقيمة العادلة.

 

ووقعّت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، اتفاقية تقاسم إيرادات مع الحكومة فى ديسمبر 2018 لتطوير مشروع عقارى متعدد الأغراض وهو، O West، يمتد على مساحة 4.2 مليون متر مربع فى غرب القاهرة.

 


أخبار الاقتصاد

بلتون

اوراسكوم للتنمية مصر

سميح ساويرس

مبيعات

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