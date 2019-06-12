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بعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد افتتاح المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:27 ص
بعد قليل.. الرئيس السيسى يشهد افتتاح المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد الرئيس السيسى
كتب محمد عبد العظيم

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد قليل، المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد فى شرم الشيخ والذى تستمر أعماله لمدة يومين.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، إن المنتدى ينعقد بناءً على المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى، فى يناير العام الماضى 2018، أثناء مشاركته فى القمة الافريقية السنوية للقادة الأفارقة، لعقد المنتدى الأول من نوعه فى مصر مواكبة لرئاستها الحالية للاتحاد الافريقى.

وأضاف السفير بسام راضى، أن المنتدى يمثل ملتقى مستداما للحوار بين دول القارة لتبادل المعلومات والخبرات والتوعية بشأن التدابير والتجارب الوطنية ذات الصلة لمواجهة الفساد تفعيلاً للالتزامات القارية والدولية ولبحث كيفية تنمية قدرات الموارد البشرية فى مختلف أوجه منع ومكافحة الفساد، ولتعزيز التنسيق الحكومى الأفريقى فى هذا المجال.


السيسى

الرئيس السيسى

شرم الشيخ

المنتدى الاول لمكافحة الفساد

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