بعد تعذيبه..موقع لبنانى: إيران أهدت سجاد ثمين وتذكار إلى نزار زكا قبل ترحيله

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قال موقع الـ LBC اللبنانية، إن الحكومة الايرانية خصّت اللبنانى - الأمريكى نزار زكا الذى كان محتجز لديها بتهمة التجسس وغادر أمس إلى بلاده في اليومين الأخيرين بما يشبه الاحتفالية هى عبارة عن اعتذار عما لحق به فى معتقله، حيث أكد أمس أنه تعرض لكل أنواع التعذيب من الحرس الثورى فى إيران.

وأوضح الموقع أنه إصطحب وفد رفيع من ضباط الحرس الثوري وممثل لمكتب الادعاء العام زكا في جولة سياحية في مدينة السجاد ومعرض للوحات الفنية، حيث قدموا له الهدايا عبارة عن سجادة عجمية قيمتها 10 الاف دولار ولوحة فنية اضافة الى هدايا أخرى، كما اجريت له مراسم وداع رسمي.





وأكد زكا فور وصوله بيروت أمس برفقة المدير العام للأمن العام اللبنانى، أنه تعرض لأبشع أنواع التعذيب فى سجون الحرب الثورى افيرانى خلال الـ 4 سنوات التى قضاها فى السجن وقالت عائلته أنه كان سجين سياسي لدى طهران.

وقال زكا فى مقابلات صحفية فى لبنان أمس، إن ما عاشه خلال توقيفه في ايران كان صعبا جدا، معتبرا أنه كان بمثابة رهينة. وأكد: "رفضت تصوير فيديو طُلب مني خلال توقيفي في ايران أتحدث فيه عن أشياء لست مقتنعا بها".