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بعد تأييد الإعدام ضد المتهمين ..أهم المحطات فى قضية حرق "ملهى العجوزة"

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:58 م
بعد تأييد الإعدام ضد المتهمين ..أهم المحطات فى قضية حرق "ملهى العجوزة" حرق ملهى العجوزة - hvadtdm
كتبت هدى أبو بكر

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أسدلت محكمة النقض الستار على قضية "حرق ملهى العجوزة الليلى" الشهيرة، حيث أيدت المحكمة إعدام المتهمين الأربعة فى القضية، وهو الحادث الذى راح ضحيته 18 شخصا ، وذلك بعد توجيه تهم الحرق العمدى المقترن بجريمة القتل للمتهمين.

ويرصد "اليوم السابع" أبرز التواريخ والمحطات فى القضية.

4 ديسمبر 2015، أقدم المتهمون الأربعة فى القضية، على حرق ملهي ليلى بالعجوزة بعد خلافات مع العاملين بداخلها، الذين منعوهم من الدخول، وأسفرت الحادث عن مصرع 17 من العاملين بالملهى.

 5 ديسمبر 2015 وبعد يوم واحدة من الحادث، تمكنت أجهزة الأمن من القاء القبض على المتهمين الأربعة بحرق الملهى.

 6 ديسمبر 2015 باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين، ووجهت لهم اتهامات حرق منشأة خاصة والقتل العمد وحيازة سلاح نارى وقررت حبسهم.

16 يناير 2016 أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات، لبدء محاكمتهم فيما هو نسب إليهم من اتهامات.

29 مارس 2016 أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية.

29 أغسطس 2017 قضت المحكمة بإحالة أوراق المتهمين بحرق "ملهى العجوزة" لفضيلة المفتى لأخذ الرأى فى إعدامهم.

25 سبتمبر 2017 قضت المحكمة بإعدام المتهمين الأربعة، بعد ورود الرأى الشرعى.

12 يونيو 2019 أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام ضد المتهمين الأربعة.

 

 


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