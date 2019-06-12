بعد أزمة رسم "نتنياهو"..نيويورك تايمز توقف الكاريكاتير السياسى اليومى

كتبت ريم عبد الحميد

أثارت صحيفة "نيويورك تايمز" غضب رسامى الكاريكاتير فيها بعد قرارها بعدم نشر رسوم كاريكاتورية افتتاحية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، فإن جيمس بينت، محرر صفحة الرأى فى نيويورك تايمز أعلن فى بيان أنه بدءا من الشهر المقبل، ستتوقف التايمز عن نشر رسوم الكاريكاتير السياسية اليومية فى طبعتها الدولية، فى خطوة تجعل الصحيفة الدولية متماشية مع نسق النسخة المحلية التى كانت قد أوقفت فى السنوات الأخيرة نشرة الرسوم الكاريكاتورية الأسبوعية ولجأت بدلا منها إلى نشر الكوميكس الافتتاحية.

وظهر القرار عندما كتب الرسام المساهم فى نيويورك تايمز باتريك تشابات فى مدونته أمس، الاثنين، أنه علم بهذا الأمر الأسبوع الماضى من قبل محررى التايمز. وأشار تشابات إلى الجدل الذى أثارته الصحيفة بكاريكاتير جسد رئيس الورزاء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى صورة كلب مرشد يرتدى نجمة داود يقود رجل أعمى هو الرئيس ترامب، وقد أثار هذا الكاريكاتير انتقادا حادة للصحيفة اضطرت دفعتها للاعتذار.

إلا أن بيان محرر صفحة الرأى فى الصحيفة بدأ وكأنه ينفى أى صلة مباشرة بين هذا الرسم، الذى حصلت عليه التايمز عبر نقابة فنون الكاريكاتير الولية وتم اختياره من قبل محررها فى هونج كونج ونشر فى الطبعة العالمية من الصحيفة، والرسامين المساهمين فى الصحيفة مثل تشابات.

وقال إنه منذ أكثر من عام كانوا يدرسون جعل النسخة الدولية تتماشى مع النسخة المحلية بإنهاء كاريكاتير السياسى اليومى، وسنفعل هذا بدءا من الأول من يوليو المقبل.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، فإن جيمس بينت، محرر صفحة الرأى فى نيويورك تايمز أعلن فى بيان أنه بدءا من الشهر المقبل، ستتوقف التايمز عن نشر رسوم الكاريكاتير السياسية اليومية فى طبعتها الدولية، فى خطوة تجهل الصحيفة الدولية متماشية مع نسق النسخة المحلية التى كانت قد أوقفت فى السنوات الأخيرة نشرة الرسوم الكاريكاتورية الأسبوعية ولجأت بدلا منها إلى نشر الكوميكس الافتتاحية.

وظهر القرار عندما كتب الرسام المساهم فى نيويورك تايمز باتريك تشابات فى مدونته أمس، الاثنين، أنه علم بهذا الأمر الأسبوع الماضى من قبل محررى التايمز. وأشار تشابات إلى الجدل الذى أثارته الصحيفة بكاريكاتير جسد رئيس الورزاء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى صورة كلب مرشد يرتدى نجمة داود يقود رجل أعمى هو الرئيس ترامب، وقد أثار هذا الكاريكاتير انتقادا حادة للصحيفة اضطرت دفعتها للاعتذار.

إلا أن بيان محرر صفحة الرأى فى الصحيفة بدأ وكأنه ينفى أى صلة مباشرة بين هذا الرسم، الذى حصلت عليه التايمز عبر نقابة فنون الكاريكاتير الولية وتم اختياره من قبل محررها فى هونج كونج ونشر فى الطبعة العالمية من الصحيفة، والرسامين المساهمين فى الصحيفة مثل تشابات.

وقال إنه منذ أكثر من عام كانوا يدرسون جعل النسخة الدولية تتماشى مع النسخة المحلية بإنهاء كاريكاتير السياسى اليومى، وسنفعل هذا بدءا من الأول من يوليو المقبل.