سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بعد أزمة رسم "نتنياهو"..نيويورك تايمز توقف الكاريكاتير السياسى اليومى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:19 ص
بعد أزمة رسم "نتنياهو"..نيويورك تايمز توقف الكاريكاتير السياسى اليومى كاريكاتير يعكس الغضب من قرار الصحيفة
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أثارت صحيفة "نيويورك تايمز" غضب رسامى الكاريكاتير فيها بعد قرارها بعدم نشر رسوم كاريكاتورية افتتاحية.

 

 وبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، فإن  جيمس بينت، محرر صفحة الرأى فى نيويورك تايمز أعلن فى بيان أنه بدءا من الشهر المقبل، ستتوقف التايمز عن نشر رسوم الكاريكاتير السياسية اليومية فى طبعتها الدولية، فى خطوة تجعل الصحيفة الدولية متماشية مع نسق النسخة المحلية التى كانت قد أوقفت فى السنوات الأخيرة نشرة الرسوم الكاريكاتورية الأسبوعية ولجأت بدلا منها إلى نشر الكوميكس الافتتاحية.

 

وظهر القرار عندما كتب الرسام المساهم فى نيويورك تايمز باتريك تشابات فى مدونته أمس، الاثنين، أنه علم بهذا الأمر الأسبوع الماضى من قبل محررى التايمز. وأشار تشابات  إلى الجدل الذى أثارته الصحيفة بكاريكاتير جسد رئيس الورزاء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى صورة كلب مرشد يرتدى نجمة داود يقود رجل أعمى هو الرئيس ترامب، وقد أثار هذا الكاريكاتير انتقادا حادة للصحيفة اضطرت دفعتها للاعتذار.

 إلا أن بيان محرر صفحة الرأى فى الصحيفة بدأ وكأنه ينفى أى صلة مباشرة بين هذا الرسم، الذى حصلت عليه التايمز عبر نقابة فنون الكاريكاتير الولية وتم اختياره من قبل محررها فى هونج كونج ونشر فى الطبعة العالمية من الصحيفة، والرسامين المساهمين فى الصحيفة مثل تشابات.

 

 وقال إنه منذ أكثر من عام كانوا يدرسون جعل النسخة الدولية تتماشى مع النسخة المحلية بإنهاء كاريكاتير السياسى اليومى، وسنفعل هذا بدءا من الأول من يوليو المقبل.

 

 

 

 وبحسب ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، فإن  جيمس بينت، محرر صفحة الرأى فى نيويورك تايمز أعلن فى بيان أنه بدءا من الشهر المقبل، ستتوقف التايمز عن نشر رسوم الكاريكاتير السياسية اليومية فى طبعتها الدولية، فى خطوة تجهل الصحيفة الدولية متماشية مع نسق النسخة المحلية التى كانت قد أوقفت فى السنوات الأخيرة نشرة الرسوم الكاريكاتورية الأسبوعية ولجأت بدلا منها إلى نشر الكوميكس الافتتاحية.

 

وظهر القرار عندما كتب الرسام المساهم فى نيويورك تايمز باتريك تشابات فى مدونته أمس، الاثنين، أنه علم بهذا الأمر الأسبوع الماضى من قبل محررى التايمز. وأشار تشابات  إلى الجدل الذى أثارته الصحيفة بكاريكاتير جسد رئيس الورزاء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى صورة كلب مرشد يرتدى نجمة داود يقود رجل أعمى هو الرئيس ترامب، وقد أثار هذا الكاريكاتير انتقادا حادة للصحيفة اضطرت دفعتها للاعتذار.

 إلا أن بيان محرر صفحة الرأى فى الصحيفة بدأ وكأنه ينفى أى صلة مباشرة بين هذا الرسم، الذى حصلت عليه التايمز عبر نقابة فنون الكاريكاتير الولية وتم اختياره من قبل محررها فى هونج كونج ونشر فى الطبعة العالمية من الصحيفة، والرسامين المساهمين فى الصحيفة مثل تشابات.

 

 وقال إنه منذ أكثر من عام كانوا يدرسون جعل النسخة الدولية تتماشى مع النسخة المحلية بإنهاء كاريكاتير السياسى اليومى، وسنفعل هذا بدءا من الأول من يوليو المقبل.

 

 


نيويورك تايمز

كاريكاتير سياسى

رسوم كاريكاتيرية

بنيامين نتنياهو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة