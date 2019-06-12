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بريطانيا تدعو هونج كونج إلى تعليق مشروع قانون تسليم المتهمين

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:48 م
بريطانيا تدعو هونج كونج إلى تعليق مشروع قانون تسليم المتهمين احتجاجات هونج كونج
(رويترز)

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دعت بريطانيا حكومة هونج كونج إلى "التفكير مليا" بخصوص مشروع قانون يسمح بتسليم المتهمين إلى بر الصين الرئيسي لمحاكمتهم مما فجر احتجاجات واسعة النطاق في المستعمرة البريطانية السابقة.

وقالت لندن إنه ينبغي لهونج كونج اتخاذ خطوات لحماية الحريات والحقوق والقدر الكبير من الحكم الذاتي.

وأطلقت شرطة هونج كونج الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على متظاهرين رشقوها بقوارير بلاستيكية اليوم الأربعاء تعبيرا عن الغضب من مشروع القانون.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت "أدعو حكومة هونج كونج على الاستماع لمخاوف شعبها وأصدقائها في المجتمع الدولي والتفكير مليا في هذه الإجراءات المثيرة للجدل".

وأضاف "من الضروري أن تقيم السلطات حوارا هادفا وتتخذ خطوات لحماية الحقوق والحريات في هونج كونج والقدر الكبير من الحكم الذاتي الذي يعزز سمعتها الدولية".

 


هونج كونج

احتجاجات

تسليم المتهمين

بريطانيا

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