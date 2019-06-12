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برلمان هونج كونج يؤجل جلسة النظر فى قانون تسليم المطلوبين

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:57 ص
برلمان هونج كونج يؤجل جلسة النظر فى قانون تسليم المطلوبين مظاهرات فى هونج كونج - أرشيفية
أ ش أ

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أجلت الهيئة التشريعية فى هونج كونج، اليوم الأربعاء، اجتماعا للنظر فى مشروع قانون مقترح يسمح بتبادل المطلوبين مع الصين على خلفية احتجاج الآلاف أمام مقر البرلمان.

وقالت حكومة هونج كونج، فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، "وفقا للنظام الداخلى رقم 14 (3)، أمر رئيس الجمعية التشريعية بتأجيل الاجتماع الذى كان مقررا عقده اليوم الأربعاء، إلى وقت لاحق"، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد وقت الاجتماع لاحقا.

وكان آلاف المتظاهرين فى هونج كونج، اقتحموا صباح اليوم طريقا رئيسيا مجاورا لمكاتب الحكومة ونشروا الفوضى احتجاجا على مشروع قانون مقترح يسمح بتبادل المطلوبين مع بر الصين الرئيسى,

 


برلمان هونج كونج

حكومة هونج كونج

تسليم الهاربين للصين

مظاهرات هونج كونج

شرطة هونج كونج

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