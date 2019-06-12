سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 08:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

برلمان سوريا يصادق على عقد إدارة شركة روسية لمرفأ طرطوس

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:52 م
برلمان سوريا يصادق على عقد إدارة شركة روسية لمرفأ طرطوس برلمان سوريا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقر مجلس الشعب السورى البرلمان العقد الذى وقعته شركة مرفأ طرطوس مع الجانب الروسي، وأصبح قانوناً ،وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة "اس.تي.جى اينجينيرينغ" الروسية ‏لإدارة المرفأ، والعقد يحمل الرقم 22/ص.م.س تاريخ 28/4/2019.

 

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن العقد تضمن "أن يعفى الطرف الثانى شركة “اس.تي.جى اينجينيرينغ” من الرسوم الجمركية عن إدخال الآلات والمعدات والمواد التى يستخدمها لتنفيذ هدف موضوع هذا العقد وينطبق هذا الإعفاء الجمركى أيضا على الاستيراد المؤقت للمركبات اللازمة للمشروع وفقا للقوائم المقدمة من الطرف الثانى وكذلك إعفاءه من جميع أنواع الضرائب والرسوم النافذة فى سوريا، وذلك من لحظة استلام موضوع العقد ولغاية انتهاء مشروع توسيع مرفأ طرطوس وبما لا يزيد على ست سنوات مدة التوسيع"

 

وأضافت الوكالة أن العقد نص أيضا على "تشكيل مجلس مديرين مؤلف من ستة أعضاء ثلاثة من الطرف الأول وثلاثة من الطرف الثانى بمن فيهم الرئيس حيث منح المجلس سلطة وضع التعرفة المرفئية وتعديلها خلافا لأحكام نظام الاستثمار فى المرافىء السورية الصادر بالمرسوم رقم 67 لعام 2002 وأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 الخاص بالشركات والمؤسسات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادى الأمر الذى يقتضى التصديق على العقد بموجب صك تشريعى قانون مرسوم تشريعي"

 

ونقلت الوكالة عن أعضاء من مجلس الشعب أن القانون يدعم الاقتصاد السورى ووصفوه بأنه خطوة مهمة للمرحلة المقبلة من إعادة الإعمار "إذ يحقق الحاجة الفعلية لتطوير خدمات مرفأ طرطوس ويمكنه من المنافسة مع المرافئ الأخرى".


سوريا

أخبار عربية

طرطوس

مرفأ طرطوس

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مركز المصالحة الروسى: رصد 11 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية فى سوريا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:44 م

وزير خارجية سوريا يبدأ زيارة إلى الصين الأحد المقبل

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:24 ص

وثائق مسربة تكشف تورط تركيا فى دعم الجماعات الإرهابية والمتطرفين فى سوريا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:22 ص

وزير الخارجية يستقبل الممثل الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:00 م

مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 أخرين بقصف روسى على خان شيخون شمال سوريا

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:35 ص

سفير سوريا بموسكو: مشاركتنا بمنتدى بطرسبرج تعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية

السبت، 08 يونيو 2019 03:20 م

الجيش الروسى يقدم مساعدات إنسانية لسكان حى الحلوانية فى سوريا

السبت، 08 يونيو 2019 09:00 ص

الهجرة العراقية: عودة 12 عراقيا من مخيم الركبان فى سوريا

السبت، 08 يونيو 2019 08:47 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلى فى أمم أفريقيا 2019

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلى فى أمم أفريقيا 2019

اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

فيديو..تفاصيل إحباط تهريب 2 طن حشيش و5 ملايين قرص كبتاجون بميناء دمياط

فيديو..تفاصيل إحباط تهريب 2 طن حشيش و5 ملايين قرص كبتاجون بميناء دمياط

أجيري : سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات

أجيري : سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات

مكافآت الإخوان لخلايا الأخبار المضللة ضد مصر فى كاريكاتير اليوم السابع

مكافآت الإخوان لخلايا الأخبار المضللة ضد مصر فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة