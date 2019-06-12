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بدء الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:50 ص
بدء الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد بشرم الشيخ المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد-أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم - تصوير كريم عبد العزيز

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افتتحت منذ قليل الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ، والذى يعقد على مدار يومين، بهدف نقل الخبرات المصرية وتجاربها في مجال مكافحة الفساد الى الدول الأفريقية المشاركة في المنتدى.
 
 ومن المقرر خلال تلك الجلسة أن يلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة بمناسبة الافتتاح ثم عرض فيلم وثائقي بعنوان "إفريقيا على طريق التنمية".
 
وتتبعها الجلسة الأولى للمنتدى والتي تعقد تحت عنوان "الجهود الوطنية في مكافحة الفساد لعدد من الدول الإفريقية تنفيذًا للالتزامات القارية والدولية".
 
وتشمل الجلسة الثانية محاضرة بعنوان "دور مكافحة الفساد في تنمية القارة الإفريقية"، حول وقوف الفساد عائق امام تحقيق التنمية واهداف أجندة 2063 .
 
ويشارك في المنتدى نحو 51 دولة إفريقية و4 دول عربية و200 مسئول إفريقي رفيع المستوى ممثلين عن وزارات واجهزة رقابية فى الدول الإفريقية.

الجلسة الافتتاحية للمنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد

مكافحة الفساد

الدول الأفريقية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

مدينة شرم الشيخ

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