سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

بحلول 2080.. أغلب سكان العالم يتعرضون لحمى الضنك بسبب تغير المناخ

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:00 م
بحلول 2080.. أغلب سكان العالم يتعرضون لحمى الضنك بسبب تغير المناخ البعوض
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يمكن أن تكتسح حمى الضنك التي تنقلها البعوض أعمق في الولايات المتحدة والصين واليابان وأستراليا الداخلية على مدى السنوات الستين المقبلة بسبب تغير المناخ.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يقول العلماء إن الطقس الأكثر دفئًا والرطوبة بالإضافة إلى انتقال المزيد من الأشخاص إلى المناطق المدارية مع ارتفاع عدد سكان العالم سيعرض أعدادًا أكبر للخطر.

وحاليا عدوى حمى الضنك الغير قابلة للشفاء وتسبب الحمى والقيء والطفح الجلدي والألم، تشتهر بانتشارها في جنوب آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وقال الباحثون إن ما يصل إلى ستة مليارات شخص - حوالي 80% من سكان العالم اليوم - سيعيشون جنبا إلى جنب مع البعوض الذي ينشر الأمراض بحلول عام 2080.

ويمكن أن ينتشر الفيروس حتى شمال البحر الأبيض المتوسط ​​ويعرض الناس في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا واليونان للخطر، وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حمى الضنك تسبب 100 مليون إصابة في جميع أنحاء العالم كل عام، و 10 آلاف حالة وفاة.

وتعد العدوى أعلى بأكثر من 30 مرة مما كانت عليه قبل 50 عامًا وما يقرب من نصف سكان العالم البالغ عددهم 7.5 مليار نسمة معرضون للخطر.

وقال الباحثون من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي وجامعة واشنطن إن تنبؤهم كان أكثر اعتدالا من الأبحاث السابقة التي أشارت إلى أن المرض سينتشر في أوروبا فقط، لكنه لا يزال يظهر خطورة متزايدة فى جميع أنحاء العالم.

وأضاف الدكتور "أوليفر برادي"، أستاذ مساعد في “LSHTM”: "يساهم تغير المناخ في توسع حمى الضنك، فإن العوامل بما في ذلك النمو السكاني وزيادة التوسع الحضري في المناطق المدارية ستلعب دورًا أكبر بكثير في تشكيل من سيكونون معرضين للخطر في المستقبل".

 

 


البعوض

حمى الضنك

اضرار حمى الضنك

اعراض حمى الضنك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

شاهد تطوير أرضية استاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2019

بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

صور.. فى اليوم الثالث لماراثون الثانوية العامة بالمحافظات.. تباين ردود فعل الطلاب حول أجزاء من امتحان الإنجليزية.. إصابة 3 طالبات بإغماء ومغص كلوى باللجان.. و8 محاضر غش بأسيوط ومشاجرة بالأيدى بين طلبة بالشرقية

صور.. فى اليوم الثالث لماراثون الثانوية العامة بالمحافظات.. تباين ردود فعل الطلاب حول أجزاء من امتحان الإنجليزية.. إصابة 3 طالبات بإغماء ومغص كلوى باللجان.. و8 محاضر غش بأسيوط ومشاجرة بالأيدى بين طلبة بالشرقية

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة