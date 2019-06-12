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بالأسماء .. حركة تعيينات جديدة بجامعة بنها

الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:04 م
بالأسماء .. حركة تعيينات جديدة بجامعة بنها رئيس جامعة بنها
القليوبيه-نيفين طه

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أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عددًا من قرارات التعيين الجديدة،لقيادات الكليات المختلفة.

وتضمنت حركة التعيينات،تعيين الدكتور حسام فؤاد عطية أستاذ بقسم الهستولوجيا "الأنسجة والخلايا" بكلية الطب البيطرى وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمانى عبدالرحمن عباس أستاذ أمراض ورعاية الأحياء المائية بكلية الطب البيطرى وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد خالد محمد أستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطرى وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما شملت القرارات التي أصدرها رئيس الجامعة، تكليف المهندسة منال فاروق توفيق كبير مهندسين بدرجة مدير عام للقيام بمهام مدير عام الشئون الهندسية ولحين صدور قرار اخر، وتكليف المهندسة نرمين يحيى عبدالرحمن مهندس أول للقيام بمهام مدير عام الشئون الإدارية ولحين صدور قرار اخر.

 

 


جامعه بنها

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حركة التعينات الجديدة بجامعة بنها

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