بالأرقام..تراجع مبيعات شركات الأسمنت بالبورصة وحصصها السوقية

كتب هانى الحوتى

تراجعت أحجام مبيعات شركات الأسمنت بنسبة 6.4% خلال الربع الأول من عام 2019، متأثرة بضعف الطلب المحلى، الذى انخفض بنسبة 6.6% على أساس سنوى إل 12.4 مليون طن، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 7% على أساس سنوى إلى 157.9 ألف طن فى الربع الأول مما يمثل 1.3% فقط من إجمالى المبيعات، بحسب بنك الاستثمار شعاع، ونعرض فى التقرير التالى مبيعات شركات الأسمنت المدرجة بالبورصة المصرية وحصصها السوقية.

وارتفعت الطاقة الإنتاجية للشركات الموجودة بسوق الأسمنت من 70 مليون طن إلى 83 مليون بنهاية عام 2018، بينما كان الطلب عند 53 مليون طن فقط، مما يعنى معدل استغلال بلغ حوالى 64%، ورغم توقف مصنع شركة أسمنت طرة بطاقة إنتاجية 3 ملايين طن يتوقع دخول مصنع آخر بطاقة إنتاجية 2.2 مليون طن.