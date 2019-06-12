باكستان توافق على تحليق طائرة رئيس وزراء الهند فوق أجوائها

إسلام آباد (أ ش أ)

وافقت باكستان اليوم الأربعاء، على طلب الحكومة الهندية بالسماح لطائرة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى بالتحليق فوق المجال الجوى الباكستانى غدا الخميس.

وذكرت صحيفة /إكسبريس تربيون/ الباكستانية -على موقعها الإلكترونى اليوم- أن طائرة مودى سوف تتمكن الآن من التحليق فوق سماء باكستان لتتخذ مسارا مباشرا أكثر فى طريقها إلى عاصمة قيرغيزستان بيشكيك.



ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان ونظيره الهندى اجتماعا لـ "منظمة شنغهاى للتعاون" فى قيرغيزستان يومي 13 و 14 يونيو الجارى.



ومن المتوقع أن يبقى المجال الجوى الباكستانى، على طول الحدود الشرقية مع الهند، مغلقا حتى الـ14 من يونيو في تمديد آخر لهذا الإجراء في أعقاب التصعيد الأخير بين الدولتين فى الـ27 من فبراير الماضى. إذ تبادل البلدان الاتهامات بإسقاط طائرات مقاتلة تابعة لهما، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة بين الجارتين.



وأعلنت إسلام آباد إغلاق مجالها الجوي، في حين ردت نيودلهى بإغلاق خمسة مطارات وإلغاء العديد من الرحلات.



وظلت العلاقات بين الدولتين النوويتين متدهورة عقب الهجوم الانتحاري الذي وقع في منطقة منطقة بولواما بإقليم كشمير المُتنازع عليه بينهما والذي أودى بحياة 40 من القوات شبه العسكرية الهندية على الأقل.