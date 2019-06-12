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"بئر العبد" : بدء التحصيل والحجز الإدارى على المتقاعسين عن سداد رسوم الإسكان

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:25 م
"بئر العبد" : بدء التحصيل والحجز الإدارى على المتقاعسين عن سداد رسوم الإسكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء،اتخاذ إجراءات التحصيل والحجز الإدارى على المتقاعسين عن سداد أقساط الإسكان والإيجارات ورسوم النظافة وغيرها من الإيرادات .

وطالب المجلس فى بيان له، المواطنين فى مركز بئر العبد والقرى التابعة لها سرعة سداد متأخرات إسكان عمارات التمليك، وإيجارات السكن الإدارى للمنازل والعمارات، والمحلات التجارية وإيجارات جميع المشروعات وهى دار المناسبات والحدائق والمتنزهات، ومتأخرات رسوم النظافة فى جميع الأحياء والقرى.

وأوضح البيان إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية على المتقاعسين عن سداد أموال الدولة وتنفيذ الحجز الإدارى والإخلاء الإدارى حفاظا على حقوق الدولة وتحصيل المال العام .

 

 


شمال سيناء

بئر العبد

التحصيل والحجز الادارى على المتقاعسين

سداد اقساط الاسكان والايجارت

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