انفجار فى منصة إيرانية لاستخراج النفط فى مياه الخليج

وقع انفجار داخل منصة لاستخراج النفط فى مياه الخليج، وقالت وسائل الإعلام الروسية، إن البيانات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع نتيجة تسرب للغاز.

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات أو عن حجم الأضرار.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية فارس، أن الحريق وقع فى حقل "فارس" داخل المنصة رقم 9، واندلعت النيران في الأقسام 6 و7 و8 منها. وأكدت السيطرة على الحريق وإيقاف استخراج الغاز فيها.

وأوضحت الوكالة أن 14 عاملا كانوا على متن المنصة نقلوا على الفور على متن مروحية إلى مدينة عسلوية جنوبي البلاد.

وأكدت أن عمليات تبريد المنصة لا تزال مستمرة باستخدام سفن مكافحة الحرائق.