انتحار مواطن لمرورة بأزمة نفسية فى الغربية

الغربية - محمد طارق

أقدم شخص فى العقد الرابع من العمر على الانتحار شنقا، داخل مسكنه قبل زفاف نجلته بيوم بمنطقة سبرباى التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية .

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مركز شرطة طنطا بورود بلاغات من أهالى منطقة سبرباى بالعثور على جثة "على ا ال" 48 سنة معلقة بمروحة سقف داخل شقته .

وانتقل فريق من البحث الجنائى إلى موقع الحادث، وتبين إنه مريض نفسى وسبق أن حاول الانتحار قبل ذلك، وتم نقل جثته إلى مستشفى المنشاوى بطنطا لإستخراج تصريح بدفنها، وتحرير محضر بالواقعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .