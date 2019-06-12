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امتحان الانجليزى ثانوية عامة.. سماعات أذن وجهاز بشريحة محمول للغش بالدقهلية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:38 م
امتحان الانجليزى ثانوية عامة.. سماعات أذن وجهاز بشريحة محمول للغش بالدقهلية امتحانات - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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ضبط مراقبى لجنة الملك الصالح، التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية، الطالبة "هانية م م"، تستخدم سماعة اذن للغش بإمتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتم تحرير محضر بمعرفة عضو الشئون القانونية باللجنة، كما تم ضبط الطالبة "أمينة ال م" بلجنة مدرسة الشيخ متولى الشعراوى منازل، التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية وبحوزتهما جهاز أسود بشريحة محمول.
 
كما تم ضبط، الطالبة "مريم و ع" بلجنة فرعية رقم 27 وبحوزتها تليفون محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وأبلغ عدد من رؤساء اللجان، بتجمهر الأهالى حول اللجان، وإثارة الشغب من بينها مدرسة "الجلاء" بكفر الأطرش بناحية شربين، و"الشهيد عودة" التابعة لإدارة شربين، وكذلك مدرستى ميت الحلوج، وعلي مبارك التابعتين لإدارة دكرنس التعليمية.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
 

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الانجليزية

امتحان اللغة الانجليزية 2019

امتحان اللغة الأجنبية الأولى

اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة

امتحان الانجليزى ثانوية عامة 2019

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