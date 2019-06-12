سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:16 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

اليوم.. شقيقة كيم جونج أون تزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:41 ص
اليوم.. شقيقة كيم جونج أون تزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين كيم كونج أون
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الوحدة فى كوريا الجنوبية، إن شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ستزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين اليوم الأربعاء لتقديم العزاء في لي هي-هو السيدة الأولى السابقة فى كوريا الجنوبية.

ونقلت الوزارة عن كوريا الشمالية قولها إن كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي ستزور قرية بانمونجوم الحدودية في المساء. ومن المتوقع أن تلتقي بمسؤولين كوريين جنوبيين.

وكانت لي هي-هو التي وافتها المنية يوم الاثنين أرملة الرئيس السابق كيم داي-جونج الذي كان أول زعيم كوري جنوبي يلتقي بالزعيم الكوري الشمالي السابق كيم جونج إيل عام 2000.

وتأتي زيارة كيم يو جونج بعد عام من اتفاق شقيقها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أول قمة بينهما على العمل في سبيل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية مما أدى إلى الحد من مخاوف نشوب حرب.

والكوريتان في حالة حرب من الناحية الرسمية نظرا لانتهاء الحرب الكورية التي دارت رحاها من عام 1950 إلى عام 1953 بهدنة وليس معاهدة سلام.

وشهد العام الماضي عددا من اللقاءات رفيعة المستوى بين الشمال والجنوب بما في ذلك ثلاث قمم بين كيم جونج أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.

وزارت كيم يو جونج كوريا الجنوبية لحضور الأولمبياد الشتوي في فبراير 2018 كما كانت ترافق شقيقها في القمم.

 


كوريا الشمالية

كيم كونج أون

كوريا الجنوبية

ترامب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

"محظوظة بقربك".. شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد زواجها من ملك الأردن

"محظوظة بقربك".. شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد زواجها من ملك الأردن

مغامران يرصدان ظاهرة نادرة تسمى "هالة الشمس".. اعرف الحكاية

مغامران يرصدان ظاهرة نادرة تسمى "هالة الشمس".. اعرف الحكاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة