الولايات المتحدة تقرر إرسال 1000 جندى إضافى إلى بولندا

وكالات الأنباء

قررت السلطات الأمريكية إرسال 1000 جندى إلى بولندا بالإضافة إلى 4 آلاف جندى أمريكى هناك.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن موقع "ديفينس ون"، سوف تتعامل القوات الإضافية مع القضايا المادية والتقنية، ولن تشمل مهامها على واجبات القتال، ووفقا للموقع، سيتم الإعلان عن الاتفاقيات ذات الصلة، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس البولندى أندريه دودا، فى البيت الأبيض.

وفى يوم الثلاثاء، وردت تقارير تفيد بأن واشنطن تعد عرضًا لـ"وارسو" بسعر وشروط البيع المحتمل لمقاتلات الجيل الخامس من طراز F-35، وفى نهاية شهر مايو، صرح وزير الدفاع البولندى ماريوس بلاشزاك، بأن وارسو وواشنطن اتفقتا تقريبًا على توسيع الوجود العسكرى الأمريكى فى الجمهورية.