النيابة تنتقل لمناظرة جثث 14 شخصا توفوا بحادث تصادم على طريق الاوتوستراد

كتب كريم صبحى

انتقل فريق من نيابة جنوب القاهرة، لمناظرة جثث ضحايا حادث تصادم فى طريق كوبرى طرة، وأسفر عن وفاة 14 شخصا وعدد من المصابين، كما انتقلت النيابة لمعاينة مكان الحادث .

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى فى كوبرى طرة بوقوع حادث مرورى أسفر عن وفيات ومصابين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، مصابي حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع سيارة ملاكي بطريق الاوتوستراد بمنطقة طرة.

وقالت محافظة القاهرة إن الحادث أسفر عن وفاة 14 مواطن وإصابة 8 حالات تم نقلهم جميعا لمستشفى البنك الأهلى.