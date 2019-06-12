سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

النيابة تنتقل لمناظرة جثث 14 شخصا توفوا بحادث تصادم على طريق الاوتوستراد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:18 م
النيابة تنتقل لمناظرة جثث 14 شخصا توفوا بحادث تصادم على طريق الاوتوستراد حادث التصادم
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقل فريق من نيابة جنوب القاهرة، لمناظرة جثث ضحايا حادث تصادم فى طريق كوبرى طرة، وأسفر عن وفاة 14 شخصا وعدد من المصابين، كما انتقلت  النيابة لمعاينة مكان الحادث .

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى فى كوبرى طرة بوقوع حادث مرورى أسفر عن وفيات  ومصابين، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، منذ قليل، مصابي حادث تصادم سيارتين ميكروباص مع سيارة ملاكي بطريق الاوتوستراد بمنطقة طرة. 

وقالت محافظة القاهرة إن الحادث أسفر عن وفاة 14 مواطن وإصابة 8 حالات تم نقلهم جميعا لمستشفى البنك الأهلى.  

تصادم الاوتوستراد

حادث تصادم

طريق الاوتوستراد

كوبرى طره

حادث تصادم الاوتوستراد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة