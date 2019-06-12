النيابة تستعجل تقرير اللجنة الفنية حول فحص سيارة انقلبت على طريق "أسيوط الغربي"

كتب أحمد الجعفرى

استعجلت النيابة بجنوب الجيزة، تقرير اللجنة الفنية المشكلة لفحص سيارة ملاكى انقلبت على طريق أسيوط الغربي، وكان يستقلها شخصان، لبيان أسباب وقوع الحادث.

وكشفت التحقيقات الأولية، أنه أثناء وجود السيارة على طريق أسيوط الغربي فوجئت بسيارة "سوزوكى" ضيقت عليها الطريق، فحاول قائدها تفاديها، فاختلت عجلة القيادة من يده، مما أسفر عن انقلابها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث سير بطريق أسيوط الغربي، وبالانتقال والفحص تبين أن سيارة ملاكى يستقلها شخصين انقلبت أثناء عودة قائدها من عمله، وتم نقلهما إلى مستشفى دار الفؤاد، لإجراء الإسعافات اللازمة لهما.