النيابة تحقق فى انتحار مدير شركة من الدور التاسع بمدينة نصر

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة مدينة نصر تحريات المباحث فى إقدام مدير شركة على الانتحار من الدور التاسع، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية .

وتلقى الرائد محمد مجلى، معاون أول مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بلاغًا من الأهالى، بدائرة القسم، مفاده مصرع شخص، عقب سقوطه من الدور التاسع، بمسكنه، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "م.أ"، 47 سنة، مدير إدارى بإحدى الشركات.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفى قام بالانتحار بسبب مروره بضائقة مالية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .