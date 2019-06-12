المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بتكوين تشكيل عصابى للسرقة فى عين شمس

كتب ــ عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية عين شمس.

وأسندت النيابة للمتهم "جميل.و" عاطل، و"يسري.س" 40 سنة عاطل، و"ايهاب.ا" عامل، تهمة سرقة دراجة نارية، مملوكة للمجنى عليه "سامي .ي" عامل جارهم على النحو المبين بالتحقيقات، كما استولوا على مبلغ 590 جنيهًا بالإكراه تحت تهديد السلاح، بالطريق العام، بعد أن أوقفوه أثناء عودته من عمله وتعدوا عليه بسلاح أبيض، فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة سلاح أبيض.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من المجني عليه يفيد فيه بسرقة دراجته البخارية، وأدلي بأوصاف المتهمين المشتركين معه، وبعمل التحريات والبحث تم التوصل للمتهمين، وإلقاء القبض عليهم .