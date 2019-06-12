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المشدد 15 سنة لـ29 متهما و10 سنوات لـ36 آخرين بقضية محاولة اغتيال الرئيس

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:03 م
المشدد 15 سنة لـ29 متهما و10 سنوات لـ36 آخرين بقضية محاولة اغتيال الرئيس محكمة-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت المحكمة المختصة ، المنعقدة بطرة، بالسجن المشدد 15 سنة لـ 29 متهما فى قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى، وولى عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف، فى القضية 148.
 

كما قضت المحكمة، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 36 متهما فى القضية، وقضت المحكمة أيضا ببراءة متهمين اثنين، وعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى لمتهم كونه "حدث"، فى قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى، وولى عهد السعودية السابق، الأمير محمد بن نايف، فى القضية 148.

 
ونسبت النيابة للمتهمين، اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش فى سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتى أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.
 
 
كما وجهت للمتهمين، رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحارى أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

اغتيال الرئيس

محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس

الرئيس السيسى

ولى العهد السعودى

محاولة اغتيال الرئيس السيسى

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