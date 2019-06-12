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المرور: أعمال تطوير وإنشاء كبارى بأكتوبر لتخفيف الضغط على طريق الفيوم

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:00 ص
المرور: أعمال تطوير وإنشاء كبارى بأكتوبر لتخفيف الضغط على طريق الفيوم أعمال تطوير - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قال مصدر بالإدارة العامة للمرور، إن إدارة المرور بالجيزة تنسق مع جهاز مدينة 6 أكتوبر لإنشاء محاور جديدة وعدد من الكبارى بمحيط المدن الجديدة التى يجرى إنشاؤها مثل الـ800 فدان، مع تكثيف تواجد الخدمات المرورية لمنع الزحام المرورى لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

 

وأوضح المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أعمال التطوير تشمل الطريق الدائرى الأوسطى عبارة عن طريق داعم بطول 11 كم على طريق الفيوم، يخدم القادم من القاهرة إلى مدينة 6 أكتوبر، بعرض 14 مترًا، ويضم 3 حارات مرورية بعرض 3 أمتار فى اتجاه القادم إلى المدينة.

 

واستطرد المصدر، أنه سيجرى تطوير وتوسعة طريق وصلة دهشور الجنوبية، حيث يتم إنشاء طريق رئيسى وداعم للاتجاهين، يبلغ طوله 14 كم بعرض 82 مترًا، ويتكون كل اتجاه من رئيسى وحارة للشاحنات الثقيلة، ويوجد به 4 كبارى، وهى كوبرى 14 بالطريق الدائرى الأوسطى، و3 كبارى أخرى، بطريق الفيوم.

 

وأشار المصدر، أن الوصلة تعد جزءًا من الطريق الدائرى الأوسطى، وتهدف إلى تخفيف الضغط المرورى على طريق الفيوم، وذلك بإنشاء طريق خدمة لفصل مداخل مدينة 6 أكتوبر عن طريق الفيوم، كما أنها تستخدم لرفع كفاءة وتوسعة طريق وصلة دهشور الجنوبية لتستوعب الضغط المرورى للنقل الثقيل والقادم من وإلى المنطقة الصناعية بالمدينة.


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أكتوبر

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