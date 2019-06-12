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المؤشر نيكى ينخفض بعد مكاسب على مدى 3 جلسات بسبب مخاوف التجارة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:08 ص
المؤشر نيكى ينخفض بعد مكاسب على مدى 3 جلسات بسبب مخاوف التجارة المؤشر نيكى
رويترز

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تراجع المؤشر نيكى القياسى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء ليوقف اتجاها صعوديا استمر على مدى 3 أيام مع تنامى المخاوف من تباطؤ عالمى نتيجة الموقف المتشدد الذى يتبناه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى أحدث تصريحات بشأن المفاوضات التجارية مع الصين.

وانخفض المؤشر نيكى 0.4% ليغلق عند 21129.72 نقطة فى حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% ليصل إلى 1554.22 نقطة. وفاقت الاسهم الخاسرة تلك الرابحة وبلغت 1329 سهما مقابل صعود 717 سهما.

وبدأ تعافى السوق فى الجلسات القليلة الفائتة من أقل مستوياته فى عدة أشهر التى لامسها فى وقت سابق من يونيو فى التلاشي، ويرجع بذلك بصفة أساسية إلي مخاوف بشأن تأثير حرب تجارية أمريكية صينية طويلة.

وقال ترامب إنه ليس مهتما باتفاق تجارى مع الصين حتى توافق بكين على أربع أو خمس نقاط رئيسية دون تحديد هذه القضايا.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك 2.4% بعد أن رفعت 10 ولايات أمريكية بقيادة نيويورك وكاليفورنيا دعوى لوقف شراء تى-موبايل لسبرنت الوحدة التابعة لمجموعة سوفت بنك مقابل 26 مليار دولار.

وانخفض سهم نيسان 0.6% فى الوقت الذى يبدو فيه أن أزمة حوكمة خاصة بالشركة تتنامي. وحثت شركة آى.اس.اس للاستشارات مساهمى نيسان على التصويت بعدم إعادة تعيين الرئيس التنفيذى هيروتو سايكاوا فى ظل اتساع خلاف مع شريكتها فى التحالف رينو بشأن إصلاح يخص الحوكمة.

 

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