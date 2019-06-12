القومى للمرأة والأمومة والطفولة يطلقان غدا حملة إذاعية لمكافحة ختان الإناث

كتب محمود راغب

تنطلق غدا الخميس 13 يونيو الجارى الحملة الإذاعية، التى تنفذها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة والدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة ضمن حملة توعوية تحمل عنوان " شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية، التى تتزامن مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث الذى يوافق 14 يونيو من كل عام الجمهورية بهدف التوعية بمخاطر الختان، يوم الخميس 13 يونيو الجارى.

وأوضحت مايا مرسى أن التنويهات الإذاعية سوف تذاع على 18 محطة إذاعية بصوت الإعلامية نشوى الحوفى مضيفة، أن الرسائل تهدف إلى التوعية باضرار ختان الإناث، والعقوبات التى فرضها القانون لمرتكبى هذه الجريمة.

ومن أهم الرسائل " الختان عادة وليست عبادة ، ختان البنات جريمة يعاقب عليها القانون المصرى ، ختان البنت مش عفة ولا ضمان لأخلاقها و بناتنا أمانة لازم نحافظ عليها " .

كما أشارت الدكتورة عزة العشماوى أن التنويهات الإذاعية تأتى ضمن مجموعة من الأنشطة تجوب محافظات الجمهورية تهدف إلى التوعية بمخاطر الختان بمشاركة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.