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القبض على 3 هاربين من تنفيذ أحكام بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:54 ص
القبض على 3 هاربين من تنفيذ أحكام بمدينة 6 أكتوبر حملات أمنية- ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 3 أشخاص  صادر ضدهم أحكام قضائية بمدينة 6 أكتوبر، وبمواجهتهم آقروا بصحة الأحكام الصادرة ضدهم، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهم، وباشرت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين أثناء متابعة قوة أمنية بإدارة تأمين أكتوبر للحالة الأمنية، فتمكن رجال المباحث من ضبط " حجاج. ج " عاطل صادر ضده حكم بالسجن 10 سنوات في قضية سلاح، بالإضافة إلى حكم بالسجن المؤبد في قضية استعمال قسوة.

كما تم ضبط " رمضان. ح " سائق توك توك، محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في قضيتين مخدرات، والقبض على " سيد. ر " عاطل محكوم عليه بالحبس سنة في قضية سرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابةللتحقيق.

 

 


تنفيذ أحكام

السجن المؤبد

تأمين أكتوبر

أمن الجيزة

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